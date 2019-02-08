08 Şubat 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Kötü günler geride kaldı

Kötü günler geride kaldı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.02.2019

ile birlikte yeniden hayat bulan Mehmet Ekici, camiaya umut saçtı: Artık kaybetmeyi değil kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım olacağız.

Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle öne çıkan isimlerden olan Mehmet Ekici, umut dolu açıklamalar yaptı. Ligin ikinci yarısındaki performansıyla adından söz ettiren yıldız futbolcu, "Kötü günler geride kaldı. Kayseri maçıyla galibiyet serisini sürdüreceğiz" dedi. "Kaybetmeyi değil kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım olacağız" diyen 29 yaşındaki futbolcu, "Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. İlk yarıda üzdüğümüz taraftarlarımızın yüzünü güldürme vakti geldi. Hem Avrupa'da hem de ligde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Üstümüzdeki kara bulutlar gitti. Tek düşündüğümüz F.Bahçe'nin başarısı. Bu konuda herkes de üstüne düşeni yapıyor" sözlerini sarfetti.

TAHKİM'DEN RET
, geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçındaki kötü tezahürat nedeniyle F.Bahçe'ye 65 bin TL para ile bazı tribünlere bloke cezası vermişti. da dün PFDK'nın verdiği kararları onadı.

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