Kötü günler geride kaldı
Ersun Yanal ile birlikte yeniden hayat bulan Mehmet Ekici, camiaya umut saçtı: Artık kaybetmeyi değil kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım olacağız.
Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle öne çıkan isimlerden olan Mehmet Ekici, umut dolu açıklamalar yaptı. Ligin ikinci yarısındaki performansıyla adından söz ettiren yıldız futbolcu, "Kötü günler geride kaldı. Kayseri maçıyla galibiyet serisini sürdüreceğiz" dedi. "Kaybetmeyi değil kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım olacağız" diyen 29 yaşındaki futbolcu, "Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. İlk yarıda üzdüğümüz taraftarlarımızın yüzünü güldürme vakti geldi. Hem Avrupa'da hem de ligde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Üstümüzdeki kara bulutlar gitti. Tek düşündüğümüz F.Bahçe'nin başarısı. Bu konuda herkes de üstüne düşeni yapıyor" sözlerini sarfetti.
TAHKİM'DEN RET
PFDK, geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçındaki kötü tezahürat nedeniyle F.Bahçe'ye 65 bin TL para ile bazı tribünlere bloke cezası vermişti. Tahkim Kurulu da dün PFDK'nın verdiği kararları onadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!