08 Şubat 2019, Cuma

FENERBAHÇE

En hırçını Eljif

En hırçını Eljif
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.02.2019

Sarı-lacivertlilerde bu sezon en çok kart gören isim Eljif Elmas oldu.

Performansıyla sezon başından bu yana forma şansı bulan 19 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile çıktığı 27 resmi karşılaşmada 1 kırmızı kart, 9 da sarı kart gördü.
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