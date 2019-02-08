En hırçını Eljif

Sarı-lacivertlilerde bu sezon en çok kart gören isim Eljif Elmas oldu.

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Performansıyla sezon başından bu yana forma şansı bulan 19 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile çıktığı 27 resmi karşılaşmada 1 kırmızı kart, 9 da sarı kart gördü.