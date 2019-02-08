Fener’de hoca olmak isterim

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Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Jay Jay Okocha, ileriye yönelik planları arasında, sarı-lacivertli takımda teknik direktörlüğün bulunduğunu söyledi. Nijeryalı futbol adamı, "Türkler çok iyi insanlar, her zaman yabancılara kapılarını açıyorlar. Birgün F.Bahçe'de hoca olmak istiyorum" dedi.