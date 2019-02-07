07 Şubat 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ile Kayserispor 46. maça çıkıyor

Fenerbahçe ile Kayserispor 46. maça çıkıyor
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 Giriş Tarihi: 07.02.2019

Geride kalan lig maçlarında 'nin galibiyetlerde 28-7, gol sayısında da 103-47 üstünlüğü bulunuyor.

ile İstikbal Mobilya , ligde yarın 46. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 45 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 7 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, sarı-kırmızılılar 47 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında 'da yapılan müsabakayı Kayserispor 3-2 kazandı.

FENERBAHÇE SON 5 MAÇTAN BİRİNİ KAZANABİLDİ

Fenerbahçe, Kayserispor ile 'de yaptığı son 5 maçtan birini kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Geçen sezonun ilk yarısında 'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. Bu sezonun ilk yarısında ise İstanbul'da kazanan taraf 3-2'lik sonuçla konuk Kayserispor oldu.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 5 müsabakada taraftarlar toplam 27 gol izledi.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de yarın 23. kez karşılaşacak.

Kayseri'deki 22 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 4 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.

Kayseri'de Fenerbahçe 37, Kayserispor ise 19 gol attı.

Geçen sezon Kayseri'deki müsabakayı Fenerbahçe 5-0 kazandı.

TARİHİ SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle 'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 61. sezonu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.

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