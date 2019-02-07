07 Şubat 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Gözler artık kampanyada

Gözler artık kampanyada
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.02.2019

'de 'un kısa süre önce duyurduğu kampanyayla ilgili detaylar merak edilmeye başlandı...

Başkanı , önceki gün kulübün borçlarıyla ilgili açıklama yapmıştı. Yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Koç, kulüp için bağış kampanyası başlatacaklarını duyurmuştu. Bu kampanyanın kısa süre içinde tüm detaylarıyla kamuoyuna duyurulacağı öğrenidi.
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