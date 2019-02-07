07 Şubat 2019, Perşembe
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Gözler artık kampanyada
Giriş Tarihi: 06.02.2019
Fenerbahçe'de Ali Koç'un kısa süre önce duyurduğu kampanyayla ilgili detaylar merak edilmeye başlandı...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün kulübün borçlarıyla ilgili açıklama yapmıştı. Yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Koç, kulüp için bağış kampanyası başlatacaklarını duyurmuştu. Bu kampanyanın kısa süre içinde tüm detaylarıyla kamuoyuna duyurulacağı öğrenidi.
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