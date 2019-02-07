07 Şubat 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Comolli’nin enkazı

Comolli’nin enkazı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.02.2019

Benzıa'nın kalmasının ardından F.Bahçe Sportif Direktörü 'nin transferleri bir kez daha sorgulanmaya başladı.

Sezon başında aldırdığı 11 futbolcu için sarı-lacivertlilerin kasasından 16.29 milyon euro çıkarken, bu isimlerin performansı da büyük hayal kırıklığı yaşattı. 11 oyuncudan , sakatlığı nedeniyle hiç oynamadı, diğerleri ise 8.6 forma giyme ortalaması yakaladı, 10 gol atıp, 1 asist yaptı. bırakıldı, Reyes, Barış farklı takımlara kiralandı. Berke ile Ferdi'nin fazla şans bulamadığı sezonda Slimani ve Frey beklentilerin çok altında kaldı. Jailson aldığı 8 maçlık cezayla öne çıktı, kaleci Harun ile Ayew ise tam uyum sağlayamadı.
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