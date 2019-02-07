07 Şubat 2019, Perşembe
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Comolli’nin enkazı
Giriş Tarihi: 06.02.2019
Benzıa'nın kadro dışı kalmasının ardından F.Bahçe Sportif Direktörü Comolli'nin transferleri bir kez daha sorgulanmaya başladı.
Sezon başında aldırdığı 11 futbolcu için sarı-lacivertlilerin kasasından 16.29 milyon euro çıkarken, bu isimlerin performansı da büyük hayal kırıklığı yaşattı. 11 oyuncudan Tolga Ciğerci, sakatlığı nedeniyle hiç oynamadı, diğerleri ise 8.6 forma giyme ortalaması yakaladı, 10 gol atıp, 1 asist yaptı. Benzia kadro dışı bırakıldı, Reyes, Barış farklı takımlara kiralandı. Berke ile Ferdi'nin fazla şans bulamadığı sezonda Slimani ve Frey beklentilerin çok altında kaldı. Jailson aldığı 8 maçlık cezayla öne çıktı, kaleci Harun ile Ayew ise tam uyum sağlayamadı.
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