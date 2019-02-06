06 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019

, 'in 21. haftasında 8 Şubat Cuma günü İstikbal Mobilya ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı.

Daha sonra sahaya geçen futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve hücum-defans varyasyonları çalıştı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla İstikbal Mobilya maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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