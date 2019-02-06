06 Şubat 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cuma günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı.
Daha sonra sahaya geçen futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve hücum-defans varyasyonları çalıştı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!