06 Şubat 2019, Çarşamba
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Moses: "Başkanımız harika"
Giriş Tarihi: 06.02.2019
Transfer sürecini anlatan Moses, “Başkanımız harika birisi. Onunla, her şeyin iyi olacağını konuştuk ve buradayım” dedi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, kulübün You- Tube kanalında yayınlanan 'Bire Bir' programında transferi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Türk Ligi büyük bir lig. Türk Ligi hakkında videolar izledim. Herkes çok tutkulu. Bu ülkede futbolu çok seviyorlar" diyen Nijeryalı futbolcu, "Başkanımız harika birisi. Bana bazı şeyler gösterdi, onunla uzunca her şeyin iyi olacağı, gelirsem güzel olacağı gibi şeyler konuştuk. O benim buraya gelmemi istedi. Buradayım" ifadesini kullandı. Moses taraftara da mesaj gönderdi: "Onların desteğini iyi buldum. Şimdi buradayım. Dahil olmak için sabırsızlanıyorum. İsteğim bizim arkamızda olmaları..."
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