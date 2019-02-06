06 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

"Amatöre de düşse ayrılmam"

Amatöre de düşse ayrılmam
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.02.2019

Her fırsatta 40 yaşına kadar 'de oynayıp jübilesini sarı-lacivertli takımda yapmak istediğini söyleyen kaldığı dönemde kendisine gelen teklifleri geri çevirdi.

Tecrübeli file bekçisinin, "Ben amatöre de düşse 'den ayrılmayı düşünmediğimi açıklamıştım. kalmak, alt yapıya gitmek beni korkutmaz. Ayrılmak ise aklımın ucundan geçmiyor" diyerek teklifleri reddettiği öğrenildi.
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