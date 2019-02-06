06 Şubat 2019, Çarşamba
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Comolli iki takımı reddetti
Giriş Tarihi: 06.02.2019
Sportif direktör Damien Comolli'ye başkan Ali Koç'la çalışmaya başlamadan önce iki kulüpten teklif geldiği ancak Fransızın bunları reddettiği iddia edildi.
Bu tekliflerden birinin Fransa Ligi ekiplerinden Montpellier diğerinin ise Beyaz Rusya'nın Dinamo Brest'ten geldiği ileri sürüldü. Montpellier'in görevden aldıkları Stambouli'nin yerine futbol direktörlüğü önerdiği Comolli'nin, Brest'in teklifini değerlendirmeye bile almadığı ifade edildi.
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