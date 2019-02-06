06 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Comolli iki takımı reddetti

Comolli iki takımı reddetti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.02.2019

Sportif direktör Damien Comolli'ye başkan 'la çalışmaya başlamadan önce iki kulüpten teklif geldiği ancak Fransızın bunları reddettiği iddia edildi.

Bu tekliflerden birinin Ligi ekiplerinden Montpellier diğerinin ise 'nın Dinamo Brest'ten geldiği ileri sürüldü. Montpellier'in görevden aldıkları Stambouli'nin yerine futbol direktörlüğü önerdiği Comolli'nin, Brest'in teklifini değerlendirmeye bile almadığı ifade edildi.
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