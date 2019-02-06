Kameninin tuzu kuru! Bu yaştan sonra ne kariyeri...

06 Şubat 2019, Çarşamba
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Kameni'nin tuzu kuru! Bu yaştan sonra ne kariyeri...
Giriş Tarihi: 06.02.2019
Kamenı için kadro dışı bırakıldığı için sorun yaratmıyor…
Yılda 2.2 milyon euro kazanan bir sezon daha aynı rakamı cebine koyacak olan Kamerunlu kaleci kendisine yapılan, "Kariyerini yeniden harekete geçir. Parayı düşünme" tavsiyelerine, 35 yaşında olduğunu hatırlatarak, "Yeteri kadar kariyer yaptım. Bundan sonra ailemi düşüneceğim. Param ödendiği sürece F.Bahçe'de herhangi bir sıkıntı yaşamam" cevabını veriyor.
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