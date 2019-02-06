06 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Kameni'nin tuzu kuru! Bu yaştan sonra ne kariyeri...

Kameninin tuzu kuru! Bu yaştan sonra ne kariyeri...
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.02.2019

Kamenı için kadro dışı bırakıldığı için sorun yaratmıyor…

Yılda 2.2 milyon euro kazanan bir sezon daha aynı rakamı cebine koyacak olan Kamerunlu kaleci kendisine yapılan, "Kariyerini yeniden harekete geçir. Parayı düşünme" tavsiyelerine, 35 yaşında olduğunu hatırlatarak, "Yeteri kadar kariyer yaptım. Bundan sonra ailemi düşüneceğim. Param ödendiği sürece F.Bahçe'de herhangi bir sıkıntı yaşamam" cevabını veriyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
İşte Fenerbahçenin UEFA kadrosu! İşte Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu!
Ali Koçtan transfer açıklaması Ali Koç'tan transfer açıklaması
F.Bahçeli yıldız Aslan oluyor! F.Bahçeli yıldız Aslan oluyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör