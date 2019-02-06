Kadınlar FIBA Avrupa Liginde Türk gecesi

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Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nde Türk gecesi
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019
Ligde 12. hafta mücadelesinde yarın 2 Türk temsilcisi Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Basketbol Kadınlar FIBA Avrupa Ligi B Grubu 12. hafta maçında Türk takımları Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Antakya Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, yarın saat 18.00'de başlayacak.
Grupta 7 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, ikinci sırada yer alıyor. Çıktığı maçların 5'ini kazanan, 6'sını da kaybeden Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 8 takımın mücadele ettiği grupta averajla 5. sırada bulunuyor.
İki takım arasında grupta yapılan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 87-74 kazanmıştı.
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