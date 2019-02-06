06 Şubat 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nde Türk gecesi

Kadınlar FIBA Avrupa Liginde Türk gecesi
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019

Ligde 12. hafta mücadelesinde yarın 2 Türk temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol Kadınlar B Grubu 12. hafta maçında Türk takımları ile karşı karşıya gelecek.

Antakya Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, yarın saat 18.00'de başlayacak.

Grupta 7 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, ikinci sırada yer alıyor. Çıktığı maçların 5'ini kazanan, 6'sını da kaybeden Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 8 takımın mücadele ettiği grupta averajla 5. sırada bulunuyor.

İki takım arasında grupta yapılan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 87-74 kazanmıştı.

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