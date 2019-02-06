06 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Dirar-Isla etle tırnak gibi

Dirar-Isla etle tırnak gibi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.02.2019

’de futbolcular ’ın sert oyun felsefesini kaptı. Durum böyle olunca da puanlar artık 3’er 3’er haneye yazılıyor

, 'yi yenerken sahada tam anlamıyla Nabil Dirar şov vardı. Devre arasında affedilen yıldız isim, 2-0'lık galibiyette muhteşem oynadı. Arkasındaki İsla ile uyumu mükemmel. Sonradan oyuna giren 'ın yaptığı koşuyu alt yapıda forma giyen futbolcular dikkatle izlemeli. Müthişti. 'hakem engellemeleri' olmayınca Ankaragücü'nü yendi. Fırtına, tek gollü galibiyet alsa da maçın başından sonuna kadar üstündü. Son tercihlerde daha dikkatli olsalar farklı bir galibiyet çıkardı. Ancak sakatlıklar bitmek bilmiyor. Pereira, Sosa ve Onazi'ye Uğurcan ile Novak da ekledi. Can sıkıcı.
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