05 Şubat 2019, Salı

FENERBAHÇE

‘Başarılar Tolgay’

‘Başarılar Tolgay’
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Milan'da forma giyen milli futbolcu , Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Tolgay Arslan'a başarı diledi.

Milan'da forma giyen milli futbolcu , Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Tolgay Arslan'a başarı diledi. Hakan, "Henüz Tolgay'la görüşemedik. Yeni bir kulüp, yeni hedefleri olacak tabii ki. Neler yaşadı, neler gelişti bilmiyorum ama yeni kulübünde başarılar diliyorum" diye konuştu.

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