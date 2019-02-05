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‘Başarılar Tolgay’
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Tolgay Arslan'a başarı diledi.
Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Tolgay Arslan'a başarı diledi. Hakan, "Henüz Tolgay'la görüşemedik. Yeni bir kulüp, yeni hedefleri olacak tabii ki. Neler yaşadı, neler gelişti bilmiyorum ama yeni kulübünde başarılar diliyorum" diye konuştu.
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