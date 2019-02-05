Volkan’dan moral turu

Devre arası kampo öncesi affedilerek tekrar takıma dönen kaptan Volkan, yakalanan havanın bozulmaması için elini taşın altına sokuyor.

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Devre arası kampo öncesi affedilerek tekrar takıma dönen kaptan Volkan, yakalanan havanın bozulmaması için elini taşın altına sokuyor. Tecrübeli eldivenin, zaman zaman takım arkadaşları ile bire bir görüşüp motivasyon konuşması yaptığı ikinci kaptan Topal'ın da yardım ettiği dile getirildi.