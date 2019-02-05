05 Şubat 2019, Salı

FENERBAHÇE

Volkan’dan moral turu

Volkan’dan moral turu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Devre arası kampo öncesi affedilerek tekrar takıma dönen kaptan Volkan, yakalanan havanın bozulmaması için elini taşın altına sokuyor.

Devre arası kampo öncesi affedilerek tekrar takıma dönen kaptan Volkan, yakalanan havanın bozulmaması için elini taşın altına sokuyor. Tecrübeli eldivenin, zaman zaman takım arkadaşları ile bire bir görüşüp motivasyon konuşması yaptığı ikinci kaptan Topal'ın da yardım ettiği dile getirildi.
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