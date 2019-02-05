Benzia için ret yanıt

Sarı-lacivertli kulübün, Lille'den sezon sonuna kadar kiraladığı Benzia için Fransız ekibinden sürpriz bir teklif geldiği iddia edildi.

Sarı-lacivertli kulübün, Lille'den sezon sonuna kadar kiraladığı Benzia için Fransız ekibinden sürpriz bir teklif geldiği iddia edildi. Buna göre Fransızların, "Benzia'nın bonservisini almak isterseniz kolaylık sağlayıp indirim yapabiliriz" mesajı gönderdiği, F.Bahçe yönetiminin ise "Daha sezon sonuna çok var. Şu an için böyle bir tasarrufumuz yok" cevabı verdiği gelen haberler arasında. Cezayirli orta saha, ligde sadece 13 maçta şans bulurken, bunların 8'ine ilk 11 başladı.