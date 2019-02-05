05 Şubat 2019, Salı

FENERBAHÇE

Benzia için ret yanıt

Benzia için ret yanıt
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Sarı-lacivertli kulübün, Lille'den sezon sonuna kadar kiraladığı Benzia için ekibinden sürpriz bir teklif geldiği iddia edildi.

Sarı-lacivertli kulübün, Lille'den sezon sonuna kadar kiraladığı Benzia için ekibinden sürpriz bir teklif geldiği iddia edildi. Buna göre Fransızların, "Benzia'nın bonservisini almak isterseniz kolaylık sağlayıp indirim yapabiliriz" mesajı gönderdiği, F.Bahçe yönetiminin ise "Daha sezon sonuna çok var. Şu an için böyle bir tasarrufumuz yok" cevabı verdiği gelen haberler arasında. Cezayirli orta saha, ligde sadece 13 maçta şans bulurken, bunların 8'ine ilk 11 başladı.

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