Tek takan Fenerbahçe!

Liglerde yabancı oyuncu transferi bu sezon daha da arttı. Fenerbahçe ise gelecek sezon kota geleceği söylenen yabancı sınırı için ihtiyatlı davrandı.

2017-18 sezonu ara transferinde takımlar (Süper Lig ve 1. Lig) kadrolarına 61 yabancı oyuncu takviye ederken bu sezon aynı kategoride transfer edilen yabancı sayısı 76'ya çıktı. Takımlardaki artan bu yabancı oyuncu sayısına rağmen transferde yerli isimlere yönelip Serdar, Tolgay, Sadık gibi oyuncuları kadrosuna katan F.Bahçe ise daha ihtiyatlı davrandı. Başkan Ali Koç bu durumu Önümüzdeki dönem yabancı kotasına gelmesi beklenen sınırlamalardan dolayı Türk oyunculara önem verdik" diyerek açıklamıştı. Yönetim böylelikle bu sınırlamadan en az hasarı almak için gelecek sezonların kadro iskeletini şimdiden kurmak amacında. Ara dönemde 5 transfer yapan Kanarya bunların 3'ünde yerlileri tercih etti. G.Saray ve Beşiktaş ise ikişer yerli aldı.