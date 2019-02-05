Atletler şov yaptı

Fenerbahçe, İstanbul'da düzenlenen Turkcell Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'na damga vurdu.

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Fenerbahçe, İstanbul'da düzenlenen Turkcell Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'na damga vurdu. Sarı-lacivertli atletler, şampiyonada 20 altın, 12 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 40 madalya kazandı. F.Bahçeli soprcular, organizasyonda 3 de rekor kırdı