05 Şubat 2019, Salı

FENERBAHÇE

Atletler şov yaptı

Atletler şov yaptı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Fenerbahçe, İstanbul'da düzenlenen Turkcell Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'na damga vurdu.

Fenerbahçe, İstanbul'da düzenlenen Turkcell Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'na damga vurdu. Sarı-lacivertli atletler, şampiyonada 20 altın, 12 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 40 madalya kazandı. F.Bahçeli soprcular, organizasyonda 3 de rekor kırdı
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