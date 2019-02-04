04 Şubat 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Skrtel'den Fenerbahçe'ye ret!

Skrtelden Fenerbahçeye ret!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.02.2019

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Skrtel'in yönetimin yeni mukavele teklifine olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

Slovak stoperle, İtalyan devleri Roma ve Juventus'un ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor. Aynı durumdaki Şener Özbayraklı ileyse yeni kontrat için anlaşma sağlandı. 29 yaşındaki oyuncunun halen aldığı 1.5 milyon euro yıllık ücrete imza atacağı bildirildi. Şener, Tolgay'a karşılık Beşiktaş'a önerilmiş ancak parada anlaşamayınca takımda kalmıştı. Tecrübeli bek, sarı-lacivertli takımda 109 maçta 5 gol, 14 asist üretti.

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