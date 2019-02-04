Seçenek sınırlı olsa da UEFA listesinde Soldado, Dirar ve Mehmet Ekici’nin yer almaması tartışılıyor. Ekici’nin sitem ettiği belirtiliyor.

UEFA'YA verilen yeni liste tartışma çıkardı... Sadece 3 oyuncu ekleme şansı olan Ersun Yanal, gönderilen Aatıf, Reyes ve Barış'ın yerlerine tercihini Moses, Sadık ve Tolgay'dan yana kullandı. Bu kararla ilk listede de yer almayan Soldado, Dirar ve Mehmet Ekici yine dışarıda kaldı. 2. yarıya çok iyi başlayan Ekici'nin bu duruma sitem ettiği belirlendi. Serdar Aziz ve Zajc da Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek.



LİGDE LAZIMSINIZ

UEFA'YA bildirilen kadroya yazılmayan Roberto Soldado, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar ve Serdar Aziz'le Ersun Yanal bir toplantı yaptı. Tecrübeli çalıştırıcının 5 oyuncuyu, "Hepiniz o listede olmayı hak ediyorsunuz. Ancak sadece 3 oyuncu tercih etme hakkım vardı. Bunun için üzülmeyin. Süper Lig bu sezon bizim için daha önemli. Sizleri orada değerlendireceğim" şeklinde teselli ettiği ifade edildi.



Zenit, Slimani'ye kaldı

Peki Zenit maçında nasıl bir kadro sahada olacak? Sakat olan Frey iyileşmezse, Soldado da UEFA'ya bildirilmediği için 12 Şubat'ta forvette 'gole hasret' İslam Slimani yer alacak. Göztepe maçında sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın durumu da kritik. 10 gün takımdan ayrı kalacağı açıklanan Sadık da yetişmeyebilir. Bu durumda stoperde Skrtel ile Neustadter ikilisi oynayacak. Çünkü Serdar Aziz de liste dışında bırakıldı.