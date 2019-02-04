04 Şubat 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

"Fenerbahçe beni verem etti"

Fenerbahçe beni verem etti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.02.2019

‘Fenerbahçe 75 yaşımda beni verem etti’ diyen Prof. Dr. , ’a reçeteyi verdi.

Profesör Doktor 'dan Fenerbahçe'ye beslenme tavsiyesi geldi. Karatay sporda beslenmenin çok önemli olduğunu belirterek, " Bey'e de söyledim. Futbolcuları makarnayla beslemesinler. Karbonhidratın verdiği enerji 45 dakika gidiyor. İkinci yarıda enerji kalmıyor" dedi.

"Lefter der ki; Karbonhidrat sporcunun zehridir. Alıp hayatını okusunlar" diyen Karatay, "Ben Ersun Yanal'a dedim ki; 'Her gün bir kuzu kesin. Bu çocuklara yedirin, tutamazsınız hiçbirini. Koskoca Fenerbahçe bir kuzu yediremiyor mu futbolcularına... Tam yağlı manda yoğurdu da çok önemli. 75 yaşıma geldim, verem oldum. Hala küme düşeceğiz diye uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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