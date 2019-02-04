Serdar Aziz: İçimden gelerek öptüm

Tolgay Arslan'ın ardından Göztepe karşılaşmasının öncesinde armayı öpen Serdar Aziz de konu hakkında konuştu.

Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe armasını taraftarın isteğiyle öptüğünü ve bunun için mutlu olduğunu belirterek, "Mutluyum tabii ki...Taraftarımızla buluştuk. Seyircinin bir isteği vardı. Ben de içimden gelerek Fenerbahçe armasını öptüm" ifadelerini kullandı.



Gururumu kırdılar!

Tolgay Arslan, Göztepe maçından sonra kullandığı, "Beşiktaş armasını hiç öpmedim, bugün ilk kez öpüyorum" sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından son kez kaydıyla açıklama yaptı. Sarı-lacivertli oyuncu, "Beşiktaş'ta son aylarda maruz kaldığım davranışlar beni yaraladı. Gururum, herkes gibi benim de hayatımdaki en önemli değerlerden birisidir. Yaşananlar anlık bir tepkiydi. Beşiktaş taraftarı ve takım arkadaşlarımla ilgisi yok. Artık tek amacım beni sıcak şekilde karşılayan Fenerbahçe camiasının hak ettiği şampiyonlukları yaşamak, yaşatmaktır" dedi.