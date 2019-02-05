Skrtel can sıkıyor

Yönetimin yaptığı yeni sözleşme teklifini ağırdan alan Skrtel, bu tavrıyla herkesi şaşırttı

Ara transferde yaptığı takviyelerle takımı güçlendiren Fenerbahçe'de iç transfer gündemi ısınıyor. Önümüzdeki sezonun takımını kurmaya başlayan yönetimin önceliklerinden biri sözleşmesi sezon sonunda bitecek Martin Skrtel.



3 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR



Yönetim Skrtel'e sözleşme teklifi yapmasına rağmen hala cevap gelmedi. Bu durum herkesin canını sıktı. 34 yaşındaki stoperin 3 yıllık sözleşme ile birlikte ücretinde artış talep ettiği ifade ediliyor. Yönetim yıllık 2.7 milyon Euro teklif etti.