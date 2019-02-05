05 Şubat 2019, Salı

FENERBAHÇE

Skrtel can sıkıyor

Skrtel can sıkıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 04.02.2019

Yönetimin yaptığı yeni sözleşme teklifini ağırdan alan Skrtel, bu tavrıyla herkesi şaşırttı

Ara transferde yaptığı takviyelerle takımı güçlendiren 'de iç gündemi ısınıyor. Önümüzdeki sezonun takımını kurmaya başlayan yönetimin önceliklerinden biri sözleşmesi sezon sonunda bitecek .

3 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Yönetim Skrtel'e sözleşme teklifi yapmasına rağmen hala cevap gelmedi. Bu durum herkesin canını sıktı. 34 yaşındaki stoperin 3 yıllık sözleşme ile birlikte ücretinde artış talep ettiği ifade ediliyor. Yönetim yıllık 2.7 milyon Euro teklif etti.

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