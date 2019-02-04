Fenerbahçe Beko rakip tanımıyor
Ülker’de Telekom’u konuk eden Kanarya, rakibine 23 sayı fark attı. Baştan sona üstün olan sarı-lacivertliler, evinde 66 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Türk Telekom'u konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibine şans tanımadı. Baştan sona üstün oynayan sarı-lacivertliler, salondan 87-64'lük skorla üstün ayrıldı. Taraftarı önünde 66 maçlık galibiyet serisi yakalayan Zeljko Obradovic'in öğrencileri, zirvedeki yerini de korudu. Müsabakada pota altından sayılar üreten Türk Telekom karşısında Kalinic ve Sinan Güler'le üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 24-11 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğü sürdüren ev sahibi, Melli'nin yıldızlaştığı bu bölümde farkı 17 sayıya çıkardı ve soyunma odasına 41-24 üstün gitti. İkinci yarıda Türk Telekom, farkı tek hanelere indirmesinin ardından savunmada sertliği ön planda tutan Fenerbahçe, hücumda da ritmini artırdı. Sloukas'ın etkili olduğu 3. çeyreği 62-50 önde geçen Kanarya, son periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve salondan 23 sayılık farkla ayrılmayı başardı.
OBRA'DAN ÖVGÜLER
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın ardından öğrencilerine övgüler yağdırdı. Oynadıkları basketboldan çok memnun olduğunu kaydeden tecrübeli hoca, "Her oyuncumuz maçın ilk anından sonuna kadar agresif oynadı" dedi.
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