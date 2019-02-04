04 Şubat 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Opet set vermedi

Fenerbahçe Opet set vermedi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.02.2019

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, dün Türk Hava Yolları’na şans tanımadı. Sarı Melekler, zorlu karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Türk Hava Yolları'nı konuk eden F.Bahçe Opet, rakibi karşısında zorlanmadı. Baştan sona kadar üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli voleybolcular, 25-15, 25-18 ve 25-18'lik setlerle salondan 3-0 galip ayrıldı. G.Saray HDI Sigorta ise Aydın deplasmanında zafere uzandı. Sarı-kırmızılılar, Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında setleri 25-18, 18-25, 19-25, 18-25 kazandı ve karşılaşmayı 3-1'lük üstünlükle tamamladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Serdar Aziz: İçimden gelerek öptüm Serdar Aziz: İçimden gelerek öptüm
Fenerbahçe beni verem etti "Fenerbahçe beni verem etti"
Skrtelden Fenerbahçeye ret! Skrtel'den Fenerbahçe'ye ret!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör