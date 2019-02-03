03 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

U21’le bile çalıştırmadılar

U21’le bile çalıştırmadılar
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.02.2019

armasını hiç öpmediğini söyleyerek tepki alan Tolgay Arslan sözlerine açıklık getirdi.

armasını hiç öpmediğini söyleyerek tepki alan Tolgay Arslan sözlerine açıklık getirdi. Tecrübeli futbolcu, transfer sürecinde çok zor günler yaşadığını belirterek, "Beşiktaş'ta takımıyla bile çalışmama izin vermediler. Son günler çok stresli oldu, menajerim de kaygılanmaya başladı. Bu yüzden bu formayı giyince çok duygulandım" dedi.

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