03 Şubat 2019, Pazar
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U21’le bile çalıştırmadılar
Giriş Tarihi: 03.02.2019
Beşiktaş armasını hiç öpmediğini söyleyerek tepki alan Tolgay Arslan sözlerine açıklık getirdi.
Beşiktaş armasını hiç öpmediğini söyleyerek tepki alan Tolgay Arslan sözlerine açıklık getirdi. Tecrübeli futbolcu, transfer sürecinde çok zor günler yaşadığını belirterek, "Beşiktaş'ta U21 takımıyla bile çalışmama izin vermediler. Son günler çok stresli oldu, menajerim de kaygılanmaya başladı. Bu yüzden bu formayı giyince çok duygulandım" dedi.
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