03 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Moses, Tolgay ve Sadık, UEFA listesinde

Moses, Tolgay ve Sadık, UEFA listesinde
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.02.2019

UEFA'ya verilen yeni listeye eklenen isimler belli oldu.

UEFA'ya verilen yeni listeye eklenen isimler belli oldu. , yeni transferlerden Victor Moses, Tolgay Arslan ve Sadık Çiftpınar'ı listeye dahil etti. yine listeye yazılmadı. UEFA Avrupa Ligi'nde forvette Slimani ile Frey ikilisi forma giyecek.

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