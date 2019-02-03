Moses, Tolgay ve Sadık, UEFA listesinde

UEFA'ya verilen yeni listeye eklenen isimler belli oldu.

UEFA'ya verilen yeni listeye eklenen isimler belli oldu. Ersun Yanal, yeni transferlerden Victor Moses, Tolgay Arslan ve Sadık Çiftpınar'ı listeye dahil etti. Soldado yine listeye yazılmadı. UEFA Avrupa Ligi'nde forvette Slimani ile Frey ikilisi forma giyecek.