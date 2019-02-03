03 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Bu kez 12’den

Bu kez 12’den
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.02.2019

Yenilerden Victor Moses’in kaleyi bulan ilk şutu gol olurken, Sadık da müthiş pas yüzdesiyle tam not aldı.

Yaz transferinde 'karavana' atan Fenerbahçe, ara transferde turnayı gözünden vurmuş görünüyor... Özellikle 'dan alınan Sadık Çiftpınar, savunmanın şimdiden bel kemiği oldu. Başarılı oyuncu, Göztepe karşısında 41'de 39 pas isabet (yüzde 95) oranıyla mest etti.

ŞOV BAŞLADI
'den kiralanan Victor Moses ise kaleyi bulan ilk şutunda gol atarak klasını kanıtladı. Topla direkt kaleye yönelen Nijeryalı yıldızın, tamamen hazır olduğunda hücum gücünü ikiye katlayacağı belirtiliyor. Zajc, Tolgay Arslan ve 'in de rekabete katılmasıyla Fenerbahçe'nin kadro kalitesi zirveye ulaşacak

ZENİT'İN GÖZÜ KORKTU
Fenerbahçe'nin yükselişi Zenit'i de ürküttü. Teknik direktör Semak, "Rakibimizin ligdeki konumu bizi rehavete sokmamalı. Yeni oyuncular geldi. Ligde de kazanmaya başladılar. Kesinlikle zor maç olacak" dedi.

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