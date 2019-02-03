03 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Galatasaray da istemiş

Galatasaray da istemiş
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.02.2019

Empoli'den transfer edilen Miha Zajc takımla ilk idmanına çıktı.

Empoli'den transfer edilen Miha Zajc takımla ilk idmanına çıktı. Sloven maestronun ortama hemen ısındığı gözlendi. yönetimindeki antrenmanda Göztepe maçı kadrosunda olanların büyük çoğunluğu yer almadı. Yeni transferler ile diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından U21 takımıyla çift kale maç yaptı.

GALATASARAY DA İSTEMİŞ
Miha Zajc'ı 3 yıl önce Aslan'ın da istediği ortaya çıktı. Sloven gazeteci Bohoric, "G.Saray, Zajc için girişimde bulundu. Empoli'nin şartları daha iyiydi. Zajc çok koşar, iyi pas dağıtır. Frikikleri öldürücüdür" dedi.

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