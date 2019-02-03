03 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Sadık 10 gün yok

Sadık 10 gün yok
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.02.2019

Göztepe maçını tamamlayamayan Sadık Çiftpınar'ın çekilen 'ın ardından 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Göztepe maçını tamamlayamayan Sadık Çiftpınar'ın çekilen 'ın ardından 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Jerome'un sert faulüne maruz kalan başarılı oyuncu, Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek. Zenit maçına ise yetişecek.

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