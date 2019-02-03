03 Şubat 2019, Pazar
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Sadık 10 gün yok
Giriş Tarihi: 03.02.2019
Göztepe maçını tamamlayamayan Sadık Çiftpınar'ın çekilen MR'ın ardından 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Göztepe maçını tamamlayamayan Sadık Çiftpınar'ın çekilen MR'ın ardından 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Jerome'un sert faulüne maruz kalan başarılı oyuncu, Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek. Zenit maçına ise yetişecek.
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