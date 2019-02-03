1 haller oldu!

Fernando Muslera’nın dünkü hatası pahalıya mal oldu Uruguaylı kaleci, Djalma’nın golünde önde yakalandı.

Sarı-kırmızılı formayla 8. yılına giren Fernando Muslera'ya bir haller oldu. Bu sezon hatalı goller yiyen Aslan'ın 1 numarası, dün de Alanyaspor karşısında hüsran yaşattı. Güney ekibinin ilk yarının uzatma dakikalarında Djalma ile uzaktan bulduğu golde önde yakalanan Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray'ın soyunma odasına geride girmesine sebep oldu.



20 MAÇTA 22 GOL

alanyaspor'un yıldız isimlerinden Junior Fernandes'in şutunda da topu sektiren Fernando Muslera, son andaki müdahalesiyle golü engellemeyi başardı. Bu sezon Süper Lig'de oynanan 20 karşılaşmada da Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, kendi ağlarında 22 gol gördü. Bu arada Muslera, 90 dakika boyunca 6 da kurtarış yaptı.



MARTIN LINNES BİLDİĞİNİZ GİBİ

Maça sol bekte başlayan Martin Linnes, 18. dakikada Mariano'nun sakatlanmasının ardından ise sağ tarafta karşılaşmaya devam etti. Savunmada sıfır hatayla oynayan Norveçli futbolcu, yaptığı bindirmelerle hücuma da destek verdi. Tecrübeli oyuncu, performansıyla takımının öne çıkanlarından oldu.