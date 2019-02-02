02 Şubat 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar şoku!

Fenerbahçede sakatlık şoku!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.02.2019

'de, maçında sakatlanan 'ın 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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