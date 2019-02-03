03 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Borsada şampiyon

Borsada şampiyon
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.02.2019

Galatasaray, ocak ayında yüzde 20.16 artışla yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp oldu.

İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ocak ayını yüzde 20.16 yükselişle tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Ligde zirve için mücadele eden Galatasaray, bu başarılı performansını borsaya da yansıttı. Yapılan transferler de işlemleri artırdı.

EN DEĞERLİ KULÜP OLDU
Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp G.Saray oldu. Aslan, 804 milyon TL, F.Bahçe 773 milyon TL, Beşiktaş 398 milyon TL, Trabzon 125 milyon TL oldu.

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