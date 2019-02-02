Kanarya coştu bir kere!

Sarı-lacivertliler, Ayew ve Moses’in golleriyle kazanırken, bu sezon ilk kez 2’de 2 yaptı. Futboluyla da göz okşayan Kanarya’da Soldado direğe takıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 6 haftalık galibiyet özlemini geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor (3-2) karşısında bitiren Fenerbahçe, Göztepe'yi de 2-0 yenerek yükselişini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, Andre Ayew ve yeni transferi Victor Moses'in golleriyle kazanırken, puanını 23'e yükseltti ve maç fazlasıyla 12'nci sıraya çıktı. Soldado'nun bir topu da direkten döndü. Taraftarıyla bütünleşerek düşme potasından hızla uzaklaşan Kanarya, ayrıca bu sezon ligde ilk kez üst üste iki mücadeleden galip ayrıldı.



GÖZTEPE KESKİN DÜŞÜŞTE

Göztepe'den ilk yarıdaki 1-0'lık yenilginin rövanşı da alınmış oldu. Konuk Göztepe ise ikinci yarıda oynadığı üçüncü karşılaşmadan da puansız ayrıldı. Jerome'un 50. dakikada kırmızı kart görmesiyle son 40 dakikayı 10 kişi oynayan sarı-kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor'a (D) 3-2, Galatasaray'a 1-0, Fenerbahçe'ye ise 2-0 kaybederken, 22 puanda kaldı ve 13'üncü sıraya geriledi. Fenerbahçe haftaya Kayserispor deplasmanına gidecek. Göztepe ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.



AZİZ&TOLGAY ARMAYI ÖPTÜ

Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray'dan gelen Serdar Aziz ile Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan'ı bağrına bastı. İki oyuncu maçtan önce özel çağrı ile tribünlere giderek taraftarları selamladı. Serdar Aziz, tribünlere giderken eşofmanındaki Fenerbahçe armasını öptü. Taraftarlar aynı hareketi Tolgay'dan da istedi. Bunun üzerine Tolgay da armayı öperek taraftara karşılık verdi. İki oyuncu yedek soyundu. Tolgay Arslan ikinci yarıda Yassine Benzia'nın yerine oyuna dahil oldu.



11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Ersun Yanal, geçen hafta ligde Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenen kadroda tek değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yerine ilk 11'e İsmail Köybaşı'nı monte etti.



SLİMANİ KULÜBEDE

Kanarya'da kulüp bulamayınca takımda kalan İslam Slimani yedek soyundu. Cezayirli futbolcu, Evkur Yeni Malatyaspor maçında transfer görüşmelerinde bulunduğu için kadroya alınmamıştı.



GADDARCA BASTI

Jerome bu pozisyonda Sadık'ın ayağına gaddarca bastı. Sarı-lacivertli oyuncuyu Allah korudu. Sadık dün de mükemmel oynadı. Yüzde 95 pas isabeti yakalayan başarılı stoperi Ali Koç ve taraftarlar oyundan çıkarken ayakta alkışladı.