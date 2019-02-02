Ali Koçtan sertlik isyanı!

Fenerbahçe Başkanı, Halil’in Dirar’ın bileğine bastığı pozisyonda kırmızı bekledi. Jerome’un kızardığı faulde ise Sadık’ın ayağı kırılabilirdi.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma belki de bu sezonun en sert maçıydı. Özellikle Göztepeli futbolcuların yaptığı dozajı yüksek fauller tribündeki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u bile isyan ettirdi. İlk yarıda Halil'in Dirar'ın ayak bileğine bastığı pozisyonda ayağa fırlayan Koç, kırmızı bekledi. Sarı çıkınca, yerinden kalkıp monitöre giderek pozisyonu tekrar izledi. Jerome'un Sadık Çiftpınar'ın arkadan ayağına bastığı pozisyon ise yürekleri ağza getirdi. Hakem Suat Arslanboğa, İngiliz oyuncuya direkt kırmızını kartını çıkarırken, Sadık uzun bir tedavinin ardından oyuna dönebildi. İlk yarıda Castro da Benzia'nın göğsüne gelen ayak darbesinin ardından sarı kart gördü.



Monitöre gitti

Koç, Halil'in ilk yarıda Dirar'ın ayak bileğine bastığı pozisyonu yakından izlemek için tribünde yerinden kalkıp monitöre gitti.