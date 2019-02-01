Soldado: Bu kötü günleri unutturmak istiyoruz
Fenerbahçe'de Slimani'den formayı geri alan Soldado, Yeni Malatyaspor maçının ardından Göztepe maçında da iyi bir performans serileyen Soldado, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi Ayew ve Moses'in ayağından bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, Göztepe galibiyetiyle bu sezon ilk kez 2'de 2 yaptı. Ligin ilk yarısında 16 puan toplayabilen Fenerbahçe, ikinci yarıdaki 3 maçta 7 puan topladı.
Mücadelenin ardından Soldado yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
İşte golcü futbolcunun maç sonu açıklamaları:
"Umuyorum ki kötü günler geride kalmıştır. Önümüzde uzun bir maraton var. Hala gelişmemiz gereken yerler var. Umuyorum ki insanlara keyif vermeyi başarabiliriz. İsteğimiz buraya gelenler takımla gurur duysunlar."
"Umuyorum takımıma katkı verebilirim. En önemlisi takım kazansın. 1,2 ya da 3. forvet olayım önemli değil. Takım için herkes iyi işler yapabilecek durumda. Takım oyununu yansıtmak istiyoruz. Çok kötü 4-5 ay geçirdik. Bu kötü günleri unutturmak istiyoruz."
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