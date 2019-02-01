01 Şubat 2019, Cuma

FENERBAHÇE

UEFA’dan müjde!

UEFA’dan müjde!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.02.2019

Koç: , borçların yapılandırılmasına olumlu bakıyor.

Fenerbahçe Başkanı , yetkilileriyle 'nin Nyon kentinde bir araya geldi. ve TBB'nin kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırmasıyla ilgili çalışmayı UEFA yetkililerine aktardıklarını belirten Koç, "UEFA konuya olumlu bakıyor. Ama zaman alacak. Yeni yeni kendilerine anlatılıyor. İnşallah hep birlikte olumlu bir noktaya geleceğiz" dedi. "Buraya sonuç çıkması için gelmedik. Detay vermeye, paylaşmaya ve dertleşmeye geldik" ifadesini kullanan Koç, UEFA yetkilileriyle gerçekleştirdikleri görüşmede Fenerbahçe ve futbolun genel durumunu da ele aldıklarını dile getirdi.

'Ortak hareket etmeliyiz'
Nyon'daki görüşmelerin sonrasında bir açıklama yapan Başkan Ali Koç, "UEFA'dan, TFF'nin aldığı insiyatifin önemini ve bunu desteklemelerini ve yardımcı olmalarını istedik. Bunun bir süreç olduğunu, o süreçte de futbolun paydaşları olarak hep birlikte ortak hareket etmemiz gerektiğini söyledik. Anlayışla karşıladılar" ifadelerini kullandı.

'Sorumlu davranacağız'
yükünün ve sarmallarının biraz daha uzun vadelere ve daha makul maliyetlere indirilmesi gerektiğini belirten Koç, "Ödemesiz bir dönem olursa kulüpler biraz daha ferahlayacak. Bu süreçte bizler sorumlu davranacağız. Bunları hep anlattık. UEFA daha çok bizi dinleme modunda. Sorularını soruyorlar, dinliyorlar. Olumlu bakıyorlar" dedi.
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