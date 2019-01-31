Tolgay Arslandan veda mesajı

31 Ocak 2019, Perşembe
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Tolgay Arslan'dan veda mesajı
Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 Giriş Tarihi: 31.01.2019
Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgay Arslan, sosyal medya hesabından Beşiktaş'a veda mesajı yayınladı.
Tolgay Arslan'ın açıklaması şöyle;
"4 sene boyunca Beşiktaş'ın ekmeğini yedim. Başta Nevzat Demir Tesislerinde çalışan aşçı, güvenlik, garson ve malzemeci ağabeylerime teşekkür ederim. En son teşekkür ise beni zor zamanlarımda destekleyen Beşiktaş taraftarına. Hakkınızı helal edin."
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