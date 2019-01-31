31 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Tolgay Arslan'dan veda mesajı

Tolgay Arslandan veda mesajı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 Giriş Tarihi: 31.01.2019

'nin yeni transferi , sosyal medya hesabından 'a veda mesajı yayınladı.

Tolgay Arslan'ın açıklaması şöyle;

"4 sene boyunca Beşiktaş'ın ekmeğini yedim. Başta Nevzat Demir Tesislerinde çalışan aşçı, güvenlik, garson ve malzemeci ağabeylerime teşekkür ederim. En son teşekkür ise beni zor zamanlarımda destekleyen Beşiktaş taraftarına. Hakkınızı helal edin."

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