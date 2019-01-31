Tolgay Arslandan veda mesajı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgay Arslan, sosyal medya hesabından Beşiktaş'a veda mesajı yayınladı.

Tolgay Arslan'ın açıklaması şöyle;

"4 sene boyunca Beşiktaş'ın ekmeğini yedim. Başta Nevzat Demir Tesislerinde çalışan aşçı, güvenlik, garson ve malzemeci ağabeylerime teşekkür ederim. En son teşekkür ise beni zor zamanlarımda destekleyen Beşiktaş taraftarına. Hakkınızı helal edin."