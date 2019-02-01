01 Şubat 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Mehmet Topal'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Mehmet Topaldan Fenerbahçeye kötü haber
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.02.2019

'nin tecrübeli oyuncusu 'dan kötü haber geldi.

'nin başarılı orta sahası , maçının 65. dakikasında gördü.

Mehmet,gördüğü sarı kartla gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan 21. haftadaki maçında cezalı duruma düştü.

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