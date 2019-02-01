Mehmet Topaldan Fenerbahçeye kötü haber

01 Şubat 2019, Cuma
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Mehmet Topal'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Giriş Tarihi: 01.02.2019
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal'dan kötü haber geldi.
Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Mehmet Topal, Göztepe maçının 65. dakikasında sarı kart gördü.
Mehmet,gördüğü sarı kartla gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan 21. haftadaki Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
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