01 Şubat 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Göztepe maçının VAR'ı Barış Şimşek oldu

F.Bahçe - Göztepe maçının VARı Barış Şimşek
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.02.2019

'nin, 'in 20. haftasında bu akşam sahasında ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.

Spor Toto 'in 20. haftasında , bu akşam evinde ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Tokat yer alacak.
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