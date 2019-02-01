01 Şubat 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Seri başlasın!

Seri başlasın!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.02.2019

Sarı-lacivertliler, ligde bugün İzmir ekibini konuk edecek. Taraftarının muhteşem desteğini alan Fenerbahçe kazanırsa bu sezon ilk kez üst üste 2. zaferini elde edecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında bugün Göztepe'yi konuk edecek. Geçen hafta Yeni Malataspor'u 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-lacivertliler, bugün de kazanıp seri başlatmak istiyor. Kanarya, İzmir ekibini eli boş göndermesi durumunda bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maç kazanacak. Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

HASAN VE SKRTEL CEZALI
Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Sarı-lacivertliler, Arslanboğa'nın daha önce yönettiği 8 maçın 5'ini kazanıp 2'sinde mağlup oldu. Fenerbahçe'de kart cezalıları Hasan Ali ve Martin Skrtel, Göztepe maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Frey, , Erten, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan da görev alamayacak.

5 İSİM KART SINIRINDA
Kanarya'da zorlu mücadele öncesinde , Mehmet Topal, , Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler şans bulup kart görmesi halinde gelecek haftaki Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

KALESİNİ KAPATAMIYOR
Ligde geride kalan 19 haftada F.Bahçe evinde oynadığı maçlarda kalesini gole kapatamıyor. Sarı-lacivertliler, sahasında 17 gol gören A.Gücü'nden sonra bu alandan en kötü 2. olarak yer alıyor. Kanarya Ülker Stadı'nda oynadığı maçlarda toplam 14 kez rakiplere gol sevinci yaşattı.

KANARYA'DA GOL ÇALIŞMASI
Fenerbahçe, Göztepe karşılaşması hazırlıklarını dün yaptığı idmanla noktaladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertli futbolcular, sonrasında da şut denemeleri ve yarı sahada çift kalede maç yaptı. Öte yandan tesislere giden bir grup taraftar, idman öncesi teknik direktör ve futbolcularla konuşma yapıp galibiyet sözü aldılar.

BU YOLLARA DİKKAT!
Göztepe maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bugün 16.30'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokakları trafiğe kapatılacak.
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