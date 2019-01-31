Miha Zajc Fenerbahçe'de
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir transferi daha gerçekleştirdi. Sarı lacivertli kulüp Miha Zajc'ı sosyal medyadan duyurdu.
Fenerbahçe, transferin son gününde kadrosuna Empoli'den Miha Zajc'ı kattı. Sarı Lacivertli kulüp transferi sosyal medya hesabından duyurdu. Sarı lacivertli kulü Sloven futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Kulübümüz, İtalya Serie A ekiplerinden Empoli takımında forma giyen merkez orta saha ve ofansif orta saha oyuncusu Miha Zajc'i bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle ve futbolcuyla anlaşmaya varmıştır. 24 yaşındaki Sloven oyuncu Miha Zajc, 4.5 sezon boyunca sarı lacivertli forma ile mücadele edecek. Oyuncumuz Miha Zajc'e Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile birlikte nice başarılar diliyoruz. Ayrıca, bu transfer kapsamında kulübümüz Salih Uçan üzerindeki haklarından vazgeçerek, Empoli ile Salih Uçan'ın anlaşmasına müsaade etmiştir."
21 numaralı formayı giyecek
Sarı Lacivertliler'in yeni yıldızı 21 numaralı formayı giyecek.
FENERBAHÇE TRANSFERİ BÖYLE DUYURDU
Detaylar geliyor...
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