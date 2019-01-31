31 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Miha Zajc Fenerbahçe'de

F.Bahçe bombayı patlattı! Resmen açıklandı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 Giriş Tarihi: 31.01.2019

çalışmalarını sürdüren bir transferi daha gerçekleştirdi. Sarı lacivertli kulüp 'ı sosyal medyadan duyurdu.

, transferin son gününde kadrosuna Empoli'den 'ı kattı. Sarı Lacivertli kulüp transferi sosyal medya hesabından duyurdu. Sarı lacivertli kulü Sloven futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, İtalya Serie A ekiplerinden Empoli takımında forma giyen merkez orta saha ve ofansif orta saha oyuncusu Miha Zajc'i bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle ve futbolcuyla anlaşmaya varmıştır. 24 yaşındaki Sloven oyuncu Miha Zajc, 4.5 sezon boyunca sarı lacivertli forma ile mücadele edecek. Oyuncumuz Miha Zajc'e Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile birlikte nice başarılar diliyoruz. Ayrıca, bu kapsamında kulübümüz Salih Uçan üzerindeki haklarından vazgeçerek, Empoli ile Salih Uçan'ın anlaşmasına müsaade etmiştir."

21 numaralı formayı giyecek

Sarı Lacivertliler'in yeni yıldızı 21 numaralı formayı giyecek.

FENERBAHÇE TRANSFERİ BÖYLE DUYURDU

Detaylar geliyor...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe ve Galatasaraya UEFA şoku! Fenerbahçe ve Galatasaray'a UEFA şoku!
Formayı giyince ağladım "Formayı giyince ağladım"
İşte sözleşme detayları! Tolgay Arslan... İşte sözleşme detayları! Tolgay Arslan...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör