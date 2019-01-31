31 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Tolgay Arslan: Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük camiası

Formayı giyince ağladım
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 31.01.2019

'nin 'tan 4.5 yıllığına ettiği deneyimli orta saha oyuncusu , yeni takımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni transfer Tolgay Arslan'ın açıklamaları şöyle;

Hocamın, başkanımın, yöneticilerin büyük emeği var. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bugüne kadar çok sabırlı kaldım, kararımı daha önce vermiştim. Bu dik duruşumla bu aileye geldim. 'nin en büyük camiası. Yurt dışından teklifler de vardı ama menajerim Fenerbahçe ilgilendi dediği zaman bende bir ışık yandı. 'ta iyi bir performans göstermeseydim, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp beni bu formaya layık görmezdi.

Formayı daha önce giymiştim ve gözlerimden yaş gelmişti. İnşallah futbolu burada bırakacağım. Fenerbahçe'ye savaşçı bir oyuncu geldi diyebiliriz. Benimle ilgili ofansif, defansif kimse çözemiyordu o yüzden orta sahada savaşçı bir oyuncu görecekler.

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