Tolgay Arslan: Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük camiası
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan 4.5 yıllığına transfer ettiği deneyimli orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, yeni takımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yeni transfer Tolgay Arslan'ın açıklamaları şöyle;
Hocamın, başkanımın, yöneticilerin büyük emeği var. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bugüne kadar çok sabırlı kaldım, kararımı daha önce vermiştim. Bu dik duruşumla bu aileye geldim. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük camiası. Yurt dışından teklifler de vardı ama menajerim Fenerbahçe ilgilendi dediği zaman bende bir ışık yandı. Beşiktaş'ta iyi bir performans göstermeseydim, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp beni bu formaya layık görmezdi.
Formayı daha önce giymiştim ve gözlerimden yaş gelmişti. İnşallah futbolu burada bırakacağım. Fenerbahçe'ye savaşçı bir oyuncu geldi diyebiliriz. Benimle ilgili ofansif, defansif kimse çözemiyordu o yüzden orta sahada savaşçı bir oyuncu görecekler.
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