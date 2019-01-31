Fenerbahçe Beko Münihe karşı!

Avrupa Ligi’nde zirvede yer alan F.Bahçe Beko, 21. haftada Alman devine konuk olacak. beIN Sports Haber’den yayınlanacak maç 22.30’da başlayacak.

Türkiye Ligi'nde ve Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe Beko, bugün Almanya deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertli basketbolcular, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. beIN Sports Haber ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Bayern Münih ile Avrupa Ligi'nde daha önce 5 kez karşı karşıya gelen Zeljko Obradovic'in öğrencileri, tüm maçlarda rakibini devirmişti. Bu sezon Avrupa Ligi'de geride kalan 20 haftada 18 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor. Bayern Münih ise oynadığı 20 maçın 10'unu kazandı, 10'undan ise yenilgiyle ayrıldı. Bu arada iki takımın İstanbul'da oynadığı maçı F.Bahçe, 88-84 kazanmıştı.



JAN VESELY'DEN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın yıldız ismi Jan Vesely'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Çek oyuncusunun sakatlığı nedeniyle 5 ile 6 hafta arasında parkelerden uzak kalacağı öğrenildi. Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki pivotun sağ dizinden menisküs operasyonu geçirdiği ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi gözetiminde başladığı bildirildi.