Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran Tolgay Arslan'ı renklerine bağladı.

Transferde 27 saat kala Fenerbahçe harekete geçti. Sarı Lacivertli kulüp, Beşiktaş ile yollarını ayıran Tolgay Arslan'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe, Tolgay için bonservis bedeli ödeyecek. Şener Özbayraklı takımda kaldı. İddiaya göre Fenerbahçe, Beşiktaş'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.