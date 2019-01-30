30 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattı

Sözleşmesi feshedildi! F.Bahçeye geliyor...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 Giriş Tarihi: 30.01.2019

, ile yollarını ayıran 'ı renklerine bağladı.

27 saat kala harekete geçti. Sarı Lacivertli kulüp, ile yollarını ayıran 'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe, Tolgay için bonservis bedeli ödeyecek. Şener Özbayraklı takımda kaldı. İddiaya göre Fenerbahçe, Beşiktaş'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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