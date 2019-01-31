Benfica direniyor

31 Ocak 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Slimani'ye iki talip
İstenmeyen adam' olan Slimani yurt dışından eli boş döndü. Transfer görüşmeleri için Malatya maçının kadrosuna alınmayan Cezayirli forvet, hiçbir kulüple anlaşamadı. Ancak Real Betis ile Leicester'in Slimani'yi kiralamak istediği öne sürülüyor.
Valbuena, Nantes'a
Fenerbahçe'de direkt oynamakta sıkıntı yaşayan Valbuena için dün Nantes devreye girdi. Fransız basını, sarı-yeşilli kulübün başkanı Waldemar Kita'nın yıldız oyuncuyu transfer kapanmadan almak için bizzat çalıştığını açıkladı. Yunan basını, 34 yaşındaki yıldız ile Olympiakos'un da ilgilendiğini duyurdu. Valbuena ayrılabileceğini dile getirmişti.
Kameni, Es-Es'i reddetti
Kadroda düşünülmeyen ve kontenjanda yer açılması için lisans çıkarılmayan Carlos Kameni'ye Eskişehirspor talip oldu. Fenerbahçe transfere yeşil ışık yaktı ancak Kamerunlu file bekçisi gitmek istemeyince transfer gerçekleşmedi. 1.5 yıl daha kontratı olan Kameni, 2 milyon euro civarında garanti ücret kazanıyor.
Reyes bugün açıklanıyor
Diego Reyes'in Leganes'e kiralık transferinin bugün açıklanacağı bildirildi. Cadena SER gazetecisi Oscar Egido, taraflar arasında ufak pürüzler kaldığını belirtti. Resmi anlaşmanın bugün duyurulmasının beklendiği ifade edildi. Reyes giderse yabancı kontenjanında bir kişilik yer açılmış olacak.
İsla'ya Çizme'den 3 talip
Sağ bekte eski formunu yakalayan Mauricio İsla, İtalyan kulüplerini peşine taktı. Çizme basını, Bologna, Chievo ve Parma'nın Şilili oyuncuya teklif yaptığını yazdı. Üç kulübün de çok istekli olduğu ve bu transfer için sıkı bir rekabete girdikleri kaydedildi. 30 yaşındaki İsla daha önce İtalya'da Juventus, Udinese ve Cagliari'de forma giydi.
Leroy için teklif gelmedi
SWANSEA menajeri Graham Potter, Fenerbahçe'nin gündemindeki Leroy Fer için resmi teklif almadıklarını söyleyerek şaşırttı. Potter, "Bize Fer için gelmiş bir teklif yok. O takımın önemli bir parçası" derken, Birmingham maçında sakatlanıp çıkması hakkında ise, "Durumuna bakacağız. Şu an konuşmak için erken" yorumunu yaptı.
Benfica direniyor
Giriş Tarihi: 31.01.2019
Nicolas Castillo'da pürüz çıktı. Portekiz'in A Bola gazetesi, Fenerbahçe'nin 4 milyon euro'ya 1.5 yıllığına kiralamak istediği Şilili forvet için Benfica Başkanı Luis Felipe Vieira'nın henüz ikna olmadığını yazdı.
Habere göre Vieira, Castillo'yu bonservisiyle satmak istiyor ve 10 milyon euro talep ediyor. Benfica, geçen yaz transfer ettiği Castillo için Meksika ekibi UNAM Pumas'a 7.8 milyon euro ödemişti. 25 yaşındaki oyuncu kariyerinde 162 maçta 78 gol attı.
Slimani'ye iki talip
İstenmeyen adam' olan Slimani yurt dışından eli boş döndü. Transfer görüşmeleri için Malatya maçının kadrosuna alınmayan Cezayirli forvet, hiçbir kulüple anlaşamadı. Ancak Real Betis ile Leicester'in Slimani'yi kiralamak istediği öne sürülüyor.
Valbuena, Nantes'a
Fenerbahçe'de direkt oynamakta sıkıntı yaşayan Valbuena için dün Nantes devreye girdi. Fransız basını, sarı-yeşilli kulübün başkanı Waldemar Kita'nın yıldız oyuncuyu transfer kapanmadan almak için bizzat çalıştığını açıkladı. Yunan basını, 34 yaşındaki yıldız ile Olympiakos'un da ilgilendiğini duyurdu. Valbuena ayrılabileceğini dile getirmişti.
Kameni, Es-Es'i reddetti
Kadroda düşünülmeyen ve kontenjanda yer açılması için lisans çıkarılmayan Carlos Kameni'ye Eskişehirspor talip oldu. Fenerbahçe transfere yeşil ışık yaktı ancak Kamerunlu file bekçisi gitmek istemeyince transfer gerçekleşmedi. 1.5 yıl daha kontratı olan Kameni, 2 milyon euro civarında garanti ücret kazanıyor.
Reyes bugün açıklanıyor
Diego Reyes'in Leganes'e kiralık transferinin bugün açıklanacağı bildirildi. Cadena SER gazetecisi Oscar Egido, taraflar arasında ufak pürüzler kaldığını belirtti. Resmi anlaşmanın bugün duyurulmasının beklendiği ifade edildi. Reyes giderse yabancı kontenjanında bir kişilik yer açılmış olacak.
İsla'ya Çizme'den 3 talip
Sağ bekte eski formunu yakalayan Mauricio İsla, İtalyan kulüplerini peşine taktı. Çizme basını, Bologna, Chievo ve Parma'nın Şilili oyuncuya teklif yaptığını yazdı. Üç kulübün de çok istekli olduğu ve bu transfer için sıkı bir rekabete girdikleri kaydedildi. 30 yaşındaki İsla daha önce İtalya'da Juventus, Udinese ve Cagliari'de forma giydi.
Leroy için teklif gelmedi
SWANSEA menajeri Graham Potter, Fenerbahçe'nin gündemindeki Leroy Fer için resmi teklif almadıklarını söyleyerek şaşırttı. Potter, "Bize Fer için gelmiş bir teklif yok. O takımın önemli bir parçası" derken, Birmingham maçında sakatlanıp çıkması hakkında ise, "Durumuna bakacağız. Şu an konuşmak için erken" yorumunu yaptı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!