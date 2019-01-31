Serdar Aziz: Burada olduğum için çok mutluyum

Serdar Aziz, Galatasaray'dan alacaklarından vazgeçip ve sözleşmesini feshederek ayrılan Serdar Aziz, Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Milli stoper FB TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, Serdar Aziz ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Serdar Aziz, kendisini 3,5 yıllığına Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe'den Serdar Aziz transferi hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, bonservisini elinde bulunduran 1990 doğumlu milli stoper Serdar Aziz ile 3.5 sezon için anlaşmaya varmıştır."

"Serdar Aziz'e hoş geldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz."

"Çok mutluyum"

Serdar Aziz, transferi hakkında FBTV'ye konuştu:

'Öncelikle beni güzel karşıladığınız için çok teşekkürler. Burada olduğum için çok mutluyum. Zor bir süreçten geçtim ama şimdi çok mutluyum. Ailem beni bu forma ile görmek istiyordu."

"Ali Koç'a teşekkür ederim. Sağlam durdular, menajerim çok uğraştı. Taraftar bana güvensin. Ben tutku ile oynayan bir oyuncuyum kimsenin şüphesi olmasın''

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de, Serdar Aziz'in tecrübeli ve çok iyi bir oyuncu olduğunu ifade etti.



İmzaların atılmasının ardından FB TV'ye açıklamalarda bulunan Damien Comolli, "Serdar Aziz'i takımımıza dahil ettiğimiz için çok mutluyuz. Son günlerde imzayı atabilmek için yoğun çaba sarf ettik. Tecrübeli ve çok iyi bir oyuncu. Oynadığı mevki için yaşının genç olduğunu düşünüyorum. Liderlik karakterine sahip ve Türk milli takımı formasını giymiş bir isim. Hocamız, ben ve yönetim olarak transfer etmek istediğimiz değerli bir isimdi. Fenerbahçe'ye sadece bu sezon değil, önümüzdeki yıllarda da çok şey katacağını düşünüyorum. Bu yüzden çok mutluyuz" dedi.