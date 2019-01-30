30 Ocak 2019, Çarşamba
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Skrtel: "Sezon sonu görüşelim"
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel, birçok kulübün transfer listesine girmişti.
Fenerbahçe Yönetimi de, Çin ve ABD takımlarından teklifler alan Slovak futbolcuya yeni sözleşme sunmuştu. Yönetime henüz yanıt vermeyen 34 yaşındaki futbolcunun kararını sezon sonunda açıklamak istediği öğrenildi.
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