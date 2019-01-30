30 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Skrtel: "Sezon sonu görüşelim"

Skrtel: Sezon sonu görüşelim
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan , birçok kulübün transfer listesine girmişti.

Yönetimi de, ve ABD takımlarından teklifler alan Slovak futbolcuya yeni sözleşme sunmuştu. Yönetime henüz yanıt vermeyen 34 yaşındaki futbolcunun kararını sezon sonunda açıklamak istediği öğrenildi.
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