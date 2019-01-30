30 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Dirseğin faturası ağır oldu: 3 maç

Dirseğin faturası ağır oldu: 3 maç
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.01.2019

'nda Ümraniyespor'a karşı oynanan maçta direkt kırmızı kart gören 'in cezası belli oldu.

, rakibe şiddetli hareketi nedeniyle Slovak futbolcuyu 3 maçtan men etti. Malatyaspor maçında oynamayan 34 yaşındaki futbolcu, takımının ve sınavlarında da forma giyemeyecek.
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