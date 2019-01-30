30 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Moses’a tam puan

Moses’a tam puan
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 Giriş Tarihi: 29.01.2019

İlk maçında önceki gün Malatyaspor'a karşı oynayan , sahada kaldığı 24 dakikada önemli işler yaptı.

'nin yeni transferi, oyunda kaldığı süre içinde 1 şut çekerken, 2'si kilit, 1'i ara pası olmak üzere toplam 6 pas çıkardı. Yüzde 100 pas istatistiğiyle oynayan 28 yaşındaki oyuncu, teknik heyetten de tam puan aldı.
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